Оргкомитет премии имени Хармса объявил о первых результатах исследования, посвященного месту захоронения писателя, сообщает «Фонтанка». По словам руководителя премии Александра Марса, Хармс с высокой долей вероятности захоронен на Пискаревском кладбище.

Во время блокады Хармса арестовали по обвинению в пораженческих настроениях. Из «Крестов» поэта и писателя отправили в психиатрическую лечебницу на Арсенальной улице, где Хармс и скончался в феврале 1942 года.

«Мы решили пойти логическим путём – выяснить, где вообще хоронили людей в это время, как их прах предавался земле. Изучив документы в архиве Пискарёвского кладбища, мы нашли некий алгоритм: из района Арсенальной улицы покойники вывозились именно туда», — пояснил Александр Марс. Более точно место захоронения определить пока не удалось, однако в дальнейшем организаторы премии надеются конкретизировать участок, на котором захоронили Хармса.

Специалисты по Хармсу положительно оценили исследование своих коллег. Редактор издательства «Вита Нова» Алексей Дмитриенко назвал работу «грамотным историческим исследованием, произведенным с опорой на архивные источники».

В оргкомитете премии Хармса также сообщили The Village о краудфандинг-кампании, учрежденной для сбора средств на изготовление главных призов премии. «Изделие изготавливается из бронзы, оно примерно 10 см. в диаметре и весит примерно 1 кг. Средства пойдут на изготовление 7 и более скульптур, две из которых - главный приз и второй приз, другие - поощрительные и специальные призы», — рассказали в комитете. Поддержать проект можно на платформе «Planeta».

Премию Даниила Хармса учредили в августе 2016 года. Церемония награждения лауреатов назначена на 30 декабря.