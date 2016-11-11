На интерактивную карту Петербурга нанесли места, связанные с романом Федора Достоевского «Преступление и наказание». Акция приурочена к 195-летию со дня рождения писателя, сообщили The Village в компании «Яндекс».

«Яндекс отметил на карте Петербурга десять важных мест, связанных с романом. Среди них дом Раскольникова, место убийства, полицейская контора и трактир, где Раскольников выслушал исповедь Свидригайлова. Можно узнать, что происходило в том или ином месте, и почитать интересные факты об упоминаемых улицах, переулках и здания», — пояснили в компании.

Связанные с «Преступлением и наказанием» места отметили в сервисе «Яндекс-Карты». Чтобы увидеть их, нужно ввести в сервисе поисковый запрос «Преступление и наказание». Кроме того, пользователи могут кликнуть на праздничный логотип, расположенный на главной странице поисковика.