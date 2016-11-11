Институт русского реалистического искусства заново откроется для посетителей 1 декабря. Об этом The Village рассказали в пресс-службе института.

До сих пор в музее проходила реорганизации внутреннего пространства. «Значительное расширение коллекции, появление в собрании новых шедевров и рост аудитории подвели музей к необходимости реорганизации выставочных залов и общественного пространства», — говорят в пресс-службе музея.

Модернизацией выставочного пространства в ИРРИ занимается бюро Project Eleven. В обновленном музее появятся кафе, лекторий, а также модернизированный магазин. Освещение экспозиции также поменяют: картины в залах будут представлены в светодиодном освещении. Также за время реорганизации ИРРИ подготовил первый путеводитель по своей коллекции, аудиогид и мобильное приложение.

Музей откроется новой выставкой «Рассказы», где будут показаны работы Александра Дейнеки, Игоря Грабаря, Гелия Коржева, Юрия Пименова и других русских художников-реалистов. Также здесь обещают запустить программу мастер-классов в декабре-январе.

Фото предоставлено ИРРИ

1 декабря ИРРИ также отметит свое пятилетие. В этот день музей будет работать до 21:00. Вход для всех посетителей — бесплатный. Музей находится по адресу: Дербеневская улица, 7, строение 31.