В Московской области после аварий, вызванных ледяным дождем, в домах массово отключают электричество. Об этом говорится на сайте подмосковного Минэнерго.

«В связи с ледяным дождем на территории Московской области произошли отключения потребителей от электроснабжения. В сетевых компаниях введен режим повышенной готовности, приведены в готовность передвижные источники электроснабжения для подключения объектов социальной сферы и жилых домов, организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, наибольший удар стихии пришелся на Наро-Фоминский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский и Сергиево-Посадский районы.