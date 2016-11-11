Пользователи социальных сетей выражают недовольство выставкой Яна Фабра в Эрмитаже. Недовольные выставкой пользователи распространяют хэштег #позорэрмитажу и требуют закрытия выставки.

Свои претензии пользователи высказали в комментариях к записи, опубликованной на официальной странице музея «Вконтакте». Недовольство пользователей вызвали чучела животных, представленные на выставке Фабра. Записи с хэштегом #позорэрмитажу распространяют и в других социальных сетях.

The Village рассказывал о художнике и его творческом методе. Ранее в Эрмитаже подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о выставке Фабра.