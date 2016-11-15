Коворкинг «Ключ» открыл две новые точки — на Арме и «Красном Октябре». Об этом The Village рассказали представители заведения.

«Ключ Октябрь»

АДРЕС: ул. Берсеневская набережная, 6, стр. 2, 3-й этаж Телефон: +7 (499) 136–38–76 ВРЕМЯ РАБОТЫ: круглосуточно FACEBOOK

«Ключ Арма» АДРЕС: ул. Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 4, 3-й и 4-й этажи Телефон: +7 (499) 136–38–76 ВРЕМЯ РАБОТЫ: круглосуточно FACEBOOK

По словам представителей заведения, в отличие от первого «Ключа», который работает на «Трехгорной мануфактуре» и открыт для мероприятий различного формата, в том числе фуршетов и вечеринок, «Ключ Октябрь» и «Ключ Арма» рассчитаны «на сложившиеся команды технологических предпринимателей и смежные проекты (инвестфонды, образовательные проекты), которым нужны офисы и площадки для курсов, лекций и хакатонов».

В «Ключе Октябрь» — 12 офисов и три конференц-комнаты (на 40–60 человек). В «Ключе Арма» — 20 офисов. Помещения разного размера — от 15 до 160 метров. Аренда полностью обслуживаемого офиса с уборкой, интернетом и мебелью будет стоить от 40 тысяч рублей. Конференц-комнату на «Красном Октябре» можно снять от 3 тысяч рублей в час. Для резидентов коворкинги открыты круглосуточно семь дней в неделю.

Первый коворкинг под вывеской «Ключ» заработал на территории «Трехгорной мануфактуры» в марте 2016 года.