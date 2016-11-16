У москвичей появилась возможность рассчитать стоимость услуг ЖКХ онлайн. Для этого департамент экономической политики и развития Москвы разместил на своем сайте новый сервис.

Калькулятор позволяет москвичам проверять цены и тарифы за коммунальные услуги, а также оплачивать их онлайн. Представители департамента уточняют, что расчет происходит без учета субсидий и льгот, авансовых платежей, перерасчетов и погашения задолженности. Отмечается, что подобные сервисы помогают сэкономить время в очередях.

Сервис пока недоступен жителям Новой Москвы, в этих районах ЖКХ-калькулятор планируют запустить с начала 2017 года.