Социальную карту москвича планируется выпускать на базе Национальной системы платежных карт. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Группа ВТБ, выпускающая соцкарты вместе с международной платежной системой MasterCard, уже работает над их переводом на базу платежной карты «Мир». В этом ей помогает правительство Москвы и Центробанк.

Предполагается, что замена карт начнется в 2017 году. ВТБ планирует выпустить их в первом полугодии, а затем постепенно заменять карты с истекшим сроком годности на новые на базе отечественной платежной системы.

Социальная карта москвича предоставляет не только льготы, но и доступ к банковским услугам. Ее держатели могут получать на свой счет социальные выплаты, пенсии, пособия, стипендии и иные перечисления. По данным ВТБ, сейчас такие карты есть у 4,5 миллиона горожан.

Карта «Мир» работает на платформе Национальной системы платежных карт. Российские власти создали ее в 2014 году, чтобы избежать негативных последствий от возможного применения санкций платежными системами Visa и MasterCard. В октябре 2016 года количество выпущенных в России карт «Мир» превысило миллион штук.