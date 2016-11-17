Председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин разработал несколько законодательных инициатив по проблеме нравственных ограничений в искусстве и защите от вандализма. Об этом сообщает «Коммерсант».

Говорухин предлагает штрафовать на сумму от 100 тысяч рублей до одного миллиона рублей виновных в осквернении, порче или уничтожении произведений искусства. Кроме того, предлагается ввести ответственность за «публичное осквернение произведений литературы, искусства или народного творчества» и «воспрепятствование публичному исполнению (показу) произведения литературы, искусства или народного творчества».

Эта инициатива, по мнению Говорухина, сможет защитить искусство от активистов, которые пытаются по разным поводам закрыть выставки или запретить произведения искусства. Идею Говорухина поддержал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает «Радио Балтика».

«Мы должны понимать, что у культуры — то, о чем мы все время воюем — есть свои права. Эти права могут быть важнее, чем, например, права гражданина свободно ходить по залам. В данном контексте это, конечно, очень хорошая инициатива. Она может остановить истерию, которая у нас существует, когда каждый считает возможным убрать произведение искусства, если оно ему не нравится», — заявил он.

Ранее в социальных сетях начали продвигать хэштег #позорэрмитажу. Причиной этой акции стало недовольство некоторых посетителей выставкой Яна Фабра.