В Москве в выходные, 19 и 20 ноября, резко ухудшится погода: ожидаются ледяной дождь и гололедица. Об этом The Village рассказали в центре погоды «Фобос».

«В эти выходные через Москву пройдет теплый циклон. Он принесет с собой осадки в виде снега, снега с дождем и дождя. Местами пройдет ледяной дождь, но не такой сильный, как на прошлой неделе. Ночью будет гололед и туман. Температура воздуха в субботу поднимется до плюс 2, а в воскресенье — до плюс 4», — сообщили синоптики.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в связи с непогодой коммунальщики и энергетики переведены на усиленный режим работы, передает «Интерфакс». «В готовность приведены около десяти тысяч единиц специализированной техники и более 300 аварийно-восстановительных бригад на случай обрывов линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков от обледенения и аварий на объектах электроснабжения», — сказал заммэра. Также он отметил, что сформированы бригады, оснащенные коммунальной техникой.

Однако уже на следующей неделе, по словам синоптиков, ожидается сибирский антициклон, благодаря которому «поредеют облака и будет светить яркое солнце».