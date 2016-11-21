До конца года в мобильное приложение «Узнай Москву Фото» добавят новых 3D-персонажей — Льва Толстого, Федора Достоевского и Льва Яшина. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Их образы воплотили актеры-двойники, которых искали по всей России. Процесс делится на три основных этапа. Первый — конкурсный отбор актеров, внешне похожих на героя. Второй — подбор грима и костюмов, а третий —сканирование и адаптация для мобильного приложения. C помощью 3D-технологий создается цифровая копия человека», — сказано в сообщении.

Когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от нужных координат, он с помощью приложения сможет увидеть виртуального персонажа, «поймать» его и сфотографироваться с ним. Также в приложении доступна историческая справка.

Сейчас в «Узнай Москву Фото» есть девять цифровых двойников: Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт и царь Алексей Михайлович.