Проект обновления детского зоопарка, являющегося частью Московского зоопарка, утвержден Москомархитектурой, сообщается на сайте мэрии города.

В ходе реконструкции в 2017 году там планируется построить ферму домашних животных с хозяйственным двором, вольеры с птицами, козами и альпака, а также две контактные площадки.

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Территорию детского зоопарка обустроят возле входа на территорию основной части зоопарка со стороны Садовой-Кудринской улицы. Предполагается, что там также будут построены выставочный и информационный павильоны. В последнем будут проводиться лекции для детей о фауне страны и мира. «Новые функции, сеть пешеходных дорожек и современное благоустройство, безусловно, позволят более эффективно использовать это пространство и реализовывать новые интересные сценарии для посетителей», — считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на новой территории разобьют газоны, высадят кустарники и деревья, оборудуют водоемы и установят питьевой фонтан. Существующие растения будут сохранены, утверждает Кузнецов.

О реконструкции детского зоопарка в интервью 2 ноября рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, все работы планируется завершить в течение 2017 года. Животных из этой части зоопарка сейчас переселяют в другие вольеры.