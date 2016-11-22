«Яндекс.Маркет» организует распродажу 25–27 ноября по случаю своего дня рождения. Об этом The Village рассказали представители компании.

Посетители сервиса смогут купить со скидками технику, электронику, одежду и детские игрушки. В разделе со скидками на «Маркете» будет представлено 20 популярных категорий товаров. Здесь покупатели в первую очередь увидят товары, цена на которые снижена больше всего.

В компании напомнили, что скидки на «Яндекс.Маркете» можно найти не только во время распродажи: на сервисе около шести миллионов предложений по сниженным ценам. Их можно искать в специальном разделе через приложение «Яндекс.Маркета» для iOS и Android.