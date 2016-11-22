Администратору «групп смерти» в социальных сетях Филиппу Будейкину предъявили обвинение в доведении до самоубийства, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета.

В ведомстве также отметили, что обвиняемый отказался от дачи показаний.

15 ноября правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. После задержания Будейкина перевезли в Петербург. 16 ноября Октябрьский суд Петербурга арестовал Будейкина до 14 января.

Помимо Московской области, следственные мероприятия проводятся еще в девяти регионах России — в Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где открыто пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству.