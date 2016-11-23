Голосование «Активного гражданина» определило, как в этом сезоне будут работать московские катки. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Москвичи предпочли вариант с 09:00 до 23:00 — за такое время работы проголосовал 61 % опрошенных. Вторым по популярности был вариант с 08:00 до 22:00, его выбрали 15 %. Чуть больше 13 % хотели бы, чтобы катки работали с 09:00 до 21:00.

Зимний сезон стартовал 17 ноября с началом работы катка в парке Горького. Всего в девяти округах столицы в этом году откроется почти 90 катков с искусственным льдом.