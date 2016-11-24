Петербургский юрист Виктор Пастернак подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака кофе «русиано», сообщает «Радио Балтика». Заявку рассмотрят в течение ближайших 12 месяцев.

«Чтобы это стало брендом, люди должны получить свидетельство о регистрации, для этого должна пройти экспертиза. Решение экспертизы заранее предсказать нельзя», — пояснили в ведомстве.

Сам Пастернак допускает вероятность отказа в регистрации патента. Чтобы снизить риски такого развития событий, юрист подал заявки на регистрацию в нескольких классах: кофе, оборудование для приготовления напитков, деятельность заведения общественного питания и вендинговые автоматы.

У юриста есть несколько вариантов использования бренда «русиано». «Этот тренд сейчас можно попробовать поймать и использовать в собственном благе — попытаться коммерциализировать заявку, либо в интересах собственных клиентов. У меня есть клиенты, которые занимаются общественным питанием, кофейни и столовые некоторые. Это может оказаться интересным для них», — пояснил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета предложил переименовать кофе американо в «русиано». Эту идею председателю правительства подал представитель армянской делегации.