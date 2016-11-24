Москомархитектура согласовала проект реконструкции бывшей АТС на «Бауманской». На фасаде исторического здания на Бакунинской улице восстановят архитектурные элементы и надписи. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Также объект дополнят новой постройкой, которая будет нависать над старой, визуально отделяясь от нее. Это будет конструкция с фасадами в виде крупной сетки с витражами. Конструктивистскую стилистику здания хотят поддержать и в его интерьерах.

Изображение взято с сайта московской мэрии

Конструктивистское здание АТС Т-образной формы построили в 1927–1928 годах. В первом проекте реконструкции хотели сохранить только фасад здания. Однако Архитектурный совет города рекомендовал сохранить вид АТС полностью, поскольку оно имеет историческую ценность.