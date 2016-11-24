Авиакомпания «Трансаэро» подала в суд на туроператора Tez Tour. Она требует с него 379,8 миллиона рублей. Об этом сообщает информагентство «Москва», в распоряжении которого оказались соответствующие документы.

Материалы обращения в картотеке Арбитражного суда Москвы пока не опубликованы, поэтому суть претензий не уточняется.

Весной 2016 года «Трансаэро» также судилась с туроператором «Натали Турс». Тогда перевозчик требовал от ответчика 400,3 миллиона рублей.