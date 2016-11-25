Владимир Путин встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который прибыл в Россию для участия в жеребьевке Кубка Конфедераций. В ходе встречи президент России назвал строительство футбольного стадиона на Крестовском острове «очень печальной историей», сообщает официальный сайт Кремля.

Нам хорошо известны и проблемы со стадионом «Зенит-Арена» в Петербурге, и единственное, что нас успокаивает – что такой долгострой в сфере спортивного строительства иногда встречается не только у нас, хотя это очень печальная история владимир путин, президент России

Путин также отметил, что российская сторона знает о претензиях инспекторов ФИФА к выкатному полю строящейся арены. Президент выразил уверенность в том, что строители исправят все проблемы к концу года.

«Мы очень рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций был большим, масштабным праздником для всех любителей футбола. Будем работать, будем готовиться», — резюмировал он.