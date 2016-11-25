Владимир Путин — о стадионе на Крестовском острове
Владимир Путин встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который прибыл в Россию для участия в жеребьевке Кубка Конфедераций. В ходе встречи президент России назвал строительство футбольного стадиона на Крестовском острове «очень печальной историей», сообщает официальный сайт Кремля.
Нам хорошо известны и проблемы со стадионом «Зенит-Арена» в Петербурге, и единственное, что нас успокаивает – что такой долгострой в сфере спортивного строительства иногда встречается не только у нас, хотя это очень печальная история
владимир путин, президент России
Путин также отметил, что российская сторона знает о претензиях инспекторов ФИФА к выкатному полю строящейся арены. Президент выразил уверенность в том, что строители исправят все проблемы к концу года.
«Мы очень рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций был большим, масштабным праздником для всех любителей футбола. Будем работать, будем готовиться», — резюмировал он.
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