Департамент культуры города Москвы создаст экскурсионный маршрут между Московским зоопарком и спорткомплексом «Лужники». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Проект запустят весной 2017 года. Его готовят специально к Году экологии в России и чемпионату мира по футболу 2018 года.

Программа экскурсии рассчитана на четыре часа. За это время участники посетят отреставрированный Дом Клюева в музее зоопарка, аллею спортивной славы в «Лужниках», а также музей истории комплекса.

Экскурсии будут проводить на русском и английском языках. На маршруте будет ходить брендированный автобус, который сможет вместить 25 человек.