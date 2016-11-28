Министерство здравоохранения одобрило инициативу правительства России о снижении температуры горячей воды в жилых домах на 10 градусов — до 50 градусов Цельсия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что министерство согласилось на снижение температуры воды еще в октябре. «Заключение министерства здравоохранения, допускающее снижение температуры горячей воды до 50 градусов, поступило в Роспотребнадзор еще в октябре текущего года. Именно это заключение стало основанием для поручения правительства по внесению изменений в санитарные правила», — заявили в пресс-службе.

В начале ноября российское правительство предложило с целью экономии снизить минимальную температуру горячей водопроводной воды до 50 градусов Цельсия. 25 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая на вопрос об этой инициативе, заявила, что Минздрав проинформирует Роспотребнадзор о мнениях медиков, экспертов и специалистов.