Нынешний ноябрь стал самым холодным в XXI веке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Средняя температура в Москве составила минус 2,1 градуса, что на 1,3 градуса ниже нормы. Средняя температура осени в Москве — 4,6 градуса. «Это вторая самая прохладная осень в XXI веке, после осени 2002 года (4,3 градуса). Немного менее прохладной была осень в 2014 году, тогда средняя температура календарного сезона составила 4,9 градуса», — рассказали в Гидрометцентре.

Также специалисты отметили, что ноябрь-2016 может стать самым влажным месяцем с 2012 года. К этому моменту выпало 86 миллиметров осадков, что составляет 135 % от нормы, а в 2012-м — 89 миллиметров.