Блогер Илья Варламов в своем «Живом Журнале» сравнил многоэтажный дом на улице Есенина в Петербурге с фаллосом. Варламов также раскритиковал планировку жилого комплекса. «Здесь нет ничего хорошего. Вообще ничего. Я минут 30 искал хоть один плюс, чтобы репортаж не казался однобоким, но не нашел», — написал блогер.

Варламову не понравилось, в частности, обилие автомобилей во внутреннем дворе. Кроме того, блогер, последовательно выступающий против многоэтажной застройки, отметил, что открывающийся из окон дома вид «идеален, если вы хотите совершить самоубийство».

Один из авторов проекта жилого комплекса Ифтихар Арзиманов рассказал «Радио Балтика», что разглядеть фаллический символ в проекте дома могут только люди с нездоровой фантазией. «Только больной человек может увидеть подобные образы. Углы дома — это повторяющийся образ рядом расположенной Георгиевской больницы. В архитектуре должен быть всегда отклик, улица Есенина поворачивает, ей надо соответствовать», — отметил архитектор.

Жилой комплекс на улице Есенина является одним из самых многоквартирных домов города. The Village писал о людях, которых расселили из малоэтажных сталинских домов в многоэтажку на Есенина.