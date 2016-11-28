Замминистра образования и науки Алексей Лопатин отстранен от должности по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Лопатин избрался академиком РАН и покидает пост по собственному желанию. В пресс-службе уточнили, что Лопатин продолжит заниматься научной деятельностью.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении других чиновников, нарушивших запрет баллотироваться в Российскую академию наук. От занимаемых должностей освобождены начальник Главного медицинского управления Константин Котенко, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и заместитель министра внутренних дел Александр Савенков.

23 ноября Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию пригрозил уволить чиновников и сотрудников силовых ведомств, которые вопреки его запрету избрались членами-корреспондентами и академиками РАН.