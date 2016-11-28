В Москве 14 и 22 декабря можно будет наблюдать звездопады. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Пик метеорного потока Геминиды придется на 14 декабря, его можно будет увидеть в 03:00. Количество метеоров этого потока в час составит 120 штук. 22 декабря пройдет звездопад Урсиды в созвездии Малой Медведицы. Его можно будет наблюдать в 12:00.

Также 21 декабря в 13:45 наступит день зимнего солнцестояния. После самой длинной ночи года придет астрономическая зима и к Новому году продолжительность светового дня увеличится почти на восемь минут.