Эрмитаж запустит специальную экскурсию «Страхи и фобии» после скандала вокруг выставки Яна Фабра. Об этом говорится в сообщении на странице музея в Instagram.

Сотрудники Эрмитажа опубликовали фрагмент картины итальянского живописца Бернардо Строцци, на котором юноша смазывает глаза слепого отца желчью распотрошенной рыбы.

«Что может и должен выставлять Музей? Все ли зритель считывает, гуляя по анфиладе залов, наполненных, казалось бы, только Красотой и Гармонией, часто не замечая Страха и Ужаса, таящихся в картинах Старых Мастеров?» — говорится в сообщении музея.

Бернардо СТРОЦЦИ (Иль Прете Дженовезе) 1581, Генуя - 1644, Венеция Исцеление Товита. Фрагмент. Из собрания Кроза в Париже, 1722 Bernardo STROZZI (Il Prete Genovese) 1581, Genoa - 1644, Venice Tobias healing his Father From Crozat collection in Paris, 1722 На фрагменте мы видим распотрошенную рыбу, желчью которой юноша Товия по совету архангела Рафаила смазывает слепому отцу глаза. Эта картина также входит в спец-экскурсию "СТРАХИ И ФОБИИ ЭРМИТАЖА", призванная продолжить дискуссию, возникшую в обществе и в частности в социальных сетях, после открытия выставки современного бельгиского художника Яна Фабра "Рыцарь отчаяния, Воин красоты". Что может и должен выставлять Музей? Все ли зритель считывает, гуляя по анфиладе залов, наполненных, казалось бы, только Красотой и Гармонией, часто не замечая Страха и Ужаса, таящихся в картинах Старых Мастеров? Как универсальный и энциклопедический Музей, которым и является Эрмитаж, должен показывать "пограничные экспонаты", предметы археологии из захоронений и могильников? Как должен строиться диалог между Музеем, Экспонатами и Зрителем? Вот небольшая часть вопросов и тем, на которые отвечает или заставляет задуматься эта экскурсия. #страхиифобииэрмитажа #кошкизафабра #hermitage_museum #visit_hermitage

Фото опубликовано Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum)

 Ранее недовольные посетители музея запустили в социальных сетях хэштег #позорэрмитажу. Посетителей возмутили представленные на выставке чучела животных. Работы Фабра раскритиковали и в РПЦ. В защиту художника и музея высказались искусствоведы. Одобрил выставку и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «уровень злобы в стране слишком велик».