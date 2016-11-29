Эрмитаж запустит специальную экскурсию «Страхи и фобии» после скандала вокруг выставки Яна Фабра. Об этом говорится в сообщении на странице музея в Instagram.

Сотрудники Эрмитажа опубликовали фрагмент картины итальянского живописца Бернардо Строцци, на котором юноша смазывает глаза слепого отца желчью распотрошенной рыбы.

«Что может и должен выставлять Музей? Все ли зритель считывает, гуляя по анфиладе залов, наполненных, казалось бы, только Красотой и Гармонией, часто не замечая Страха и Ужаса, таящихся в картинах Старых Мастеров?» — говорится в сообщении музея.

Ранее недовольные посетители музея запустили в социальных сетях хэштег #позорэрмитажу. Посетителей возмутили представленные на выставке чучела животных. Работы Фабра раскритиковали и в РПЦ. В защиту художника и музея высказались искусствоведы. Одобрил выставку и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «уровень злобы в стране слишком велик».