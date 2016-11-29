Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился заниматься в 2017 году благоустройством не только общественных пространств, но и дворов города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для этих целей привлекут три источника финансирования. «Первое — это плата за парковку. Второе — плата за патенты, которая собирается в том или ином районе. И третье — налоги, которые поступают от сдачи в аренду квартир», — сказал мэр. Еще одним источником финансирования, по его словам, стали централизованные поступления из бюджета Москвы.

10 000 000 000 Рублей направят

на благоустройство московских дворов

«Это достаточно значимые источники, они год от года вырастают. В следующем году этот объем составит около 10 миллиардов рублей. Это немалые средства, причем они распределяются по понятной, четкой формуле между префектурами и районами», — прокомментировал мэр.