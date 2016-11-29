28 ноября ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета присвоил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звание почетного доктора СПбГУ, сообщает «Интерфакс».

«Вчера ученый совет проголосовал за присвоение Кириллу звания почетного доктора. Дата торжественной церемонии еще не определена», — пояснил источник агентства.

Кандидатуру патриарха выдвинул ученый совет факультета международных отношений.

В настоящее время патриарх имеет 32 ученые степени. Глава РПЦ является, в частности, действительным членом Академии российской словесности, почетным членом Санкт-Петербургской духовной академии и почетным профессором Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.