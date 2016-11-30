Открытие ГУМ-катка на Красной площади
На Красной площади вечером во вторник, 29 ноября, открылись ГУМ-каток и рождественская ярмарка. На открытии фигурист Илья Авербух представил фрагменты нового ледового шоу «Щелкунчик». The Village собрал фотографии пользователей Instagram, посетивших каток в первый вечер его работы.
ГУМ-каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля. Три первых сеанса в будни и два первых сеанса в выходные его можно посещать бесплатно, однако это правило не распространяется на период новогодних праздников.
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