На Красной площади вечером во вторник, 29 ноября, открылись ГУМ-каток и рождественская ярмарка. На открытии фигурист Илья Авербух представил фрагменты нового ледового шоу «Щелкунчик». The Village собрал фотографии пользователей Instagram, посетивших каток в первый вечер его работы.

Всех с добрым утром! В первый раз в этом году встала на коньки вчера и поняла, что- зима, я люблю тебя! Каждый раз, выходя на лёд, удивляюсь как тело все помнит, так меня за два года в #ледниковыйпериод вымуштровали, что теперь на всю жизнь немножко фигуристка!) Сама себе пообещала часто в этом году кататься, не лишать себя такого удовольствия! Улыбнитесь и вперёд! Все будет хорошо! Ваша Ксюша! #гумкаток #боско #здравствуйдетство #друзья #ловимгновение

Фото опубликовано Ксения Алферова (@ksenialferova)

😭😭

Фото опубликовано سيـاره 🚘 🇷🇺 (@fbco)

Неизменная традиция: третий год подряд ходить с Артисткой на открытие ГУМ-катка на Красной площади. Неизменно замёрзнуть и натереть ноги, достав любимые Тимбалэнды, ибо за бортом минус 10. Кажется, что Новый год где-то совсем рядом. Осталось месяцок поработать, закрыть все дела и отправиться в новогодний отпуск...))) Скорей бы!)) Ибо планов...громадье.. И почти весь январь расписан путешествиями!))) #счастье #праздниккнамприходит

Фото опубликовано Denis Efremchikov (@defremchikov)

В Москве уже во всю наводят красоту )))

Фото опубликовано Наталья Беляева 🌺🌸💐 (@natalyabelyaeva3)

 ГУМ-каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля. Три первых сеанса в будни и два первых сеанса в выходные его можно посещать бесплатно, однако это правило не распространяется на период новогодних праздников.