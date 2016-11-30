На Красной площади вечером во вторник, 29 ноября, открылись ГУМ-каток и рождественская ярмарка. На открытии фигурист Илья Авербух представил фрагменты нового ледового шоу «Щелкунчик». The Village собрал фотографии пользователей Instagram, посетивших каток в первый вечер его работы.

Вот в такой супер Олимпийской компании мы открыли Гум Каток!!!!!!!☺️☺️🎉🎉🎉 Супер место, приезжайте обязательно!!!👻👻👻⛸⛸⛸#гум#каток#открытие#Костюшкины#звезднаясемейка#РоманКостомаров#ЛикаКаширина#максимтраньков#татьянаволосожар#СтасКостюшкин#всеналед Фото опубликовано Юля Костюшкина (@karapylka) Ноя 29 2016 в 11:06 PST

Дружной компанией открыли ГУМ каток⛸❄️⛸ @bosco_ru @bosco_di_ciliegi #каток #лед #зима #гум #гумкаток Фото опубликовано Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Ноя 29 2016 в 11:57 PST

Фото опубликовано Alexey (@alexey23) Ноя 29 2016 в 4:28 PST

😭😭 Фото опубликовано سيـاره 🚘 🇷🇺 (@fbco) Ноя 29 2016 в 2:59 PST

В Москве уже во всю наводят красоту ))) Фото опубликовано Наталья Беляева 🌺🌸💐 (@natalyabelyaeva3) Ноя 29 2016 в 1:32 PST

ГУМ-каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля. Три первых сеанса в будни и два первых сеанса в выходные его можно посещать бесплатно, однако это правило не распространяется на период новогодних праздников.