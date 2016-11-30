Московская полиция завела уголовное дело по факту драки на Черемушкинском рынке, в которой один человек получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», сейчас проводятся меры «для установления злоумышленников».

Драка торговцев рынка и сотрудников частной охранной компании произошла на Черемушкинском рынке вечером 29 ноября. В драке, по данным полиции, применялось холодное и травматическое оружие.