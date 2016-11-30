Ученые официально назвали «московием» 115-й элемент таблицы Менделеева, ранее известный как унунпентий и эка-висмут. Об этом сообщается на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии.

Вдобавок к этому новые наименования, связанные с географическими объектами, получили еще два элемента. 113-й теперь называется «нихоний» — так же, как звучит Япония на японском, а 117-й — «тенессий», по названию штата Теннесси в США. Кроме того, новое официальное название появилось у 118-го элемента таблицы. Его назвали «оганесоном» в честь академика РАН и научного руководителя лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне Юрия Оганесяна.

«Московий» и «оганесон» стали пятым и шестым элементом таблицы Менделеева с названиями, связанными с реалиями русского языка. Также в этот перечень входят рутений (№ 44), самарий (№ 62), менделевий (№ 101) и дубний (№1 05).