На Моспочтамте установили ящик для писем Деду Морозу. Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Почты России».

Такой ящик устанавливают каждый год. Свои пожелания Деду Морозу смогут отправить все желающие. «Москвичи и гости столицы могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный новогодний ящик. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно, все они своевременно будут доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг», — говорится в сообщении «Почты России».

Отмечается, что конвертах должен быть указан правильный адрес и индекс отправителя и получателя в Великом Устюге. Также нужно наклеить марку.

Официально ящик для писем Деду Морозу будет работать до 31 декабря, однако обычно он остается на Моспочтамте до конца новогодних каникул. На этот раз они закончатся 9 января.