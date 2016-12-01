Самые депрессивные места Москвы
Исследовательская группа W-City Community Research провела социологический опрос и выяснила, какие места жители Москвы считают депрессивными. Результатами исследования компания поделилась с The Village.
Участников опроса спрашивали, какие места или объекты в Москве они не любят, избегают и не советуют посещать близким.
На основе ответов составили рейтинг столичных площадок, которые москвичи не приемлют и считают «нехорошими».
Место
Пространство
Парк Горького
Институт имени Курчатова
Московский Дворец пионеров на Воробьевых горах
Парк «Лосиный остров»
Останкино
Стадион «Арена ЦСКА» на Ходынском поле
Также в числе мест, «уродующих атмосферу мегаполиса», оказались дом-корабль на Тульской, торговый комплекс «Наутилус» и здание Государственной думы.
В исследовании участвовали более 1 000 человек. Для опроса выбирали коренных москвичей (по крайней мере, во втором поколении), с высшим образованием, работающих.
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