В Москве начали устанавливать новогодние елки. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Сегодня в Москве начался монтаж праздничных новогодних конструкций, в том числе 52 новогодних елей. В том числе происходит монтаж праздничных конструкций в рамках фестиваля „Рождественский свет“. В этих конструкциях будет использоваться сочетание итальянского и русского орнаментов. Все конструкции будут световыми, любоваться ими можно в темное время суток. Москвичей ждет много сюрпризов», — прокомментировал руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства столицы Павел Ливинский.

Работы по установке праздничных конструкций планируют закончить к 15 декабря.