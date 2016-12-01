Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней прописано, что сейчас в международных отношениях «повышается роль фактора силы». Документ опубликован на официальном портале правой информации.

«Существующие военно-политические союзы не способны обеспечить противодействие всему спектру современных вызовов и угроз», — говорится в документе.

Отмечается, что возрастает вероятность региональных конфликтов между ведущими странами мира. Однако опасность крупномасштабной войны «остается невысокой». Согласно документу, Россия проводит независимую внешнюю политику, основанную на «безусловном уважении международного права».

В документе предусматривается сотрудничество России с ЕС и выстраивание взаимовыгодных отношений с США. Несмотря на это, за Россией остается «право жестко реагировать на недружественные действия».

Отдельно в концепции прописано создание международных коалиций с целью предотвращения усиливающейся угрозы терроризма.

Кроме того, задачей внешней политики стало «укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на международные процессы».