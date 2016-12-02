С 1 июля 2017 года в Москве вырастут тарифы на электрическую энергию, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ департамента экономической политики и развития города.

Для тех, у кого дома установлена газовая плита, а тариф разделен на две временные зоны, ставки изменятся следующим образом: ночная ставка с 1,64 рубля увеличится до 1,79 рубля, при этом ставка по дневному тарифу не изменится и останется на уровне 6,19 рубля и 5,38 рубля в зависимости от схемы потребления энергии.

Также вырастет тариф, разделенный на три временных отрезка. В пиковое время ставка составит 6,46 рубля вместо 6,41 рубля, в полупиковое — 5,38 рубля вместо 5,32 рубля, а ночью — 1,79 рубля вместо 1,64 рубля.

Для москвичей, пользующихся электроплитами, одноставочный тариф вырастет с 3,77 рубля до 4,04 рубля. Дневная пиковая зона подорожает с 4,34 рубля до 4,65 рубля, ночная — с 1,15 рубля до 1,26 рубля. Тарифы по трем временным зонам составят: пиковая — 4,85 рубля, полупиковая — 4,04 рубля, ночная — 1,26 рубля.