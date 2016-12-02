Президент России Владимир Путин отказался освобождать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы за подготовку терактов в Крыму. Так он ответил на просьбу Александра Сокурова, который заступился за украинского коллегу, сообщает «Фонтанка».

«У меня есть сердечная просьба — давайте решим проблему Олега Сенцова. Он осужден на 20 лет лагерей. Режиссер должен сражаться со мной на кинофестивале, но не сидя в нашей северной тюрьме», — заявил Сокуров в ходе встречи с президентом. Путин ответил, что такие вопросы должна решать судебная система.

Сенцов осужден не за творчество. А за то, что взял на себя совершенно другие функции. Фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности. Дело не в его позиции, не в том, что он думает по поводу событий в Крыму. Дело в его намерениях и подготовке противоправных действий владимир путин, президент России

В ответ на это заявление Сокуров добавил, что Сенцова можно было бы простить «по-русски, по-христиански», поскольку «на нем смертей нет». «Слава богу, что нет, но могли бы быть. Знаю, что вопрос чувствительный, и буду иметь в виду», — сказал Путин.