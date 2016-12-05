В парке «Остров мечты» в Нагатинской пойме появятся аттракционы «Поезд, рассекающий подземку» и «Полет в мир динозавров». Монтаж аттракционов начнется в мае 2017 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Регионы», реализующей проект парка, сообщает информагентство «Москва».

«В настоящий момент у нас подписано несколько соглашений с производителями аттракционов, в том числе и с компанией Intamin Amusement Rides, которая построит американские горки — аттракцион „Поезд, рассекающий подземку“», — заявили в пресс-службе. Аттракцион установят в зоне «Черепашки-ниндзя». На маршруте запланированы виражи, ускорения и петли с переворотом на 360 градусов. Скорость вагонетки будет доходить до 80 километров в час.

В парке также появится аттракцион «Полет в мир динозавров». В нем будет задействована технология «летающий театр»: посетители «отправляются в полет», сидя в креслах, прикрепленных к плавающей платформе напротив огромного экрана.

Также в пресс-службе «Регионы» рассказали, что в парке «Остров мечты» проектируют декоративные фасады, которые будут имитировать улицы городов мира, а также три стеклянных купола атриумов. Их закончат в первом квартале 2017 года.

Кроме того, в парке утвердили проект концертного зала на три тысячи мест с трансформируемым зрительным залом. Срок сдачи парка назначен на первое полугодие 2018 года. Подход к парку организуют по аллее с фонтанами от проспекта Андропова.

В мае 2015 года городские власти одобрили строительство детского парка развлечений «Остров мечты» (сеть парков Dreamworks) на территории Нагатинской поймы. Площадь парка с административными объектами, согласно плану, составит 294 тысячи квадратных метров. Здесь разместят многозальный кинотеатр, парк «Союзмультфильм», детские тематические кафе, ресторанный дворик, универмаги детских товаров, магазины одежды для всей семьи, аптеки, магазины игрушек. Также здесь построят концертный зал и гостиницу, благоустроят набережную и возведут детскую яхтенную школу.