Московский метрополитен отправил заявку на регистрацию товарного знака «М Кафе». Об этом говорится в документах, которые имеются в распоряжении информагентства «Москва».

«2 декабря 2016 года в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило заявление от ГУП „Московский метрополитен“ на регистрацию товарного знака „М Кафе“», — говорится в сообщении.

Товарный знак, описанный в заявлении, состоит из «фантазийного словесного обозначения» «М Кафе». Оно выполнено оригинальным шрифтом в красном цвете.

В сентябре Московский метрополитен открыл на станции «Выставочная» Филёвской линии свою первую кофейню — «М Кафе». В ассортименте кофейни есть несколько видов кофе. Также здесь подают десерты и сэндвичи, молочные коктейли и чай.