Архитектор Дмитрий Овчаров рассказал к о том, какой будет новая станция метро «Солнцево». Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительств города Москвы.

По его словам, в оформлении станции используют прием оптической иллюзии, — поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры увидят эффект солнечного диска. «На самом деле части этой фигуры разбросаны по нескольким плоскостям — потолку, стенам, полу. По мере движения вперед человек понимает, что это некая иллюзия, которая рассыпается на части. Композиции предусмотрены в обоих вестибюлях и переходе», — пояснил Овчаров.

В стенах и крыше входного павильона также предусмотрены отверстия, через которые свет в виде солнечных лучей и «зайчиков» попадает внутрь.