На северо-востоке Москвы может появиться улица, названная именем недавно скончавшегося кубинского лидера Фиделя Кастро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управы района Бориса Трофимова.

Планируется, что именем Кастро назовут проектируемые проезды №6205 и №6204. «Проектируемые проезды №6205 и №6204 города Москвы находятся в жилом секторе района Северное Медведково, но ни одно из строений не имеет адресной привязки к ним», – сказал Трофимов.

Он уже направил предложение председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Кроме того, глава управы предложил установить в районе этих проездов памятник Кастро. По его словам, переименование проездов «не повлечет социальной напряженности», так как никому не придется менять адрес.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался 26 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.