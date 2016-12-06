Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение иска журналиста и литературного критика Михаила Золотоносова к Российской национальной библиотеке (РНБ). Золотоносов подал в суд после того, как в библиотеке ему отказались выдать книги «Майн Кампф» Адольфа Гитлера и «Доктрина фашизма» Бенито Муссолини. Об этом сообщает РАПСИ.

В библиотеке отказ объяснили тем, что запрошенные книги входят в реестр экстремистской литературы. Золотоносов, в свою очередь, убежден, что федеральное законодательство не запрещает выдачу соответствующей литературы.

«Закон „О противодействии экстремистской деятельности“ запрещает массовое распространение экстремистских материалов, а в РНБ можно записаться только по паспорту и с дипломом о высшем образовании или по обращению научного руководителя, если речь идет о студентах. О каком массовом распространении может идти речь, если специалистов, которым могут понадобиться эти книги, от силы несколько десятков человек?» — заявил он.

Истец также добавил, что после отказа РНБ экземпляр «Майн Кампф» ему выдали в Краснодарской краевой библиотеке.