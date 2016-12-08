У пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» появилась возможность получать предупреждения о задолженности по электричеству. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

«Теперь при внесении показаний электросчетчиков приложение будет предупреждать о задолженности за электричество», — объяснили в департаменте информационных технологий города Москвы.

Приложение будет показывать количество неоплаченных киловатт. Для того чтобы передавать показания электросчетчиков через приложение, необходимо указать свой адрес, номер лицевого счета Мосэнергосбыта и номер счетчика.

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» доступно в App Store и Google Play.