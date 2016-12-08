Похолодание до минус 17 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает ТАСС.

По словам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье в столице похолодает до минус 10, что на 7–9 градусов ниже климатической нормы. В понедельник и вторник по ночам температура опустится до минус 17 градусов, ночью в среду — до минус 18 градусов.

«Дневные температуры в начале недели составят 12–15 мороза, в среду — до 16 ниже нуля», — рассказали в метеослужбе.

В пятницу будет пасмурно, местами пройдет снег. В субботу днем прогнозируется мокрый снег и гололедица, а вечером — похолодание. В воскресенье будет облачно.