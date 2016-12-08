Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника полиции Москвы. Об этом The Village сообщили в пресс-центре главного управления МВД России по Москве.

«На эту должность назначен генерал-майор полиции Вячеслав Козлов, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции — начальника Управления охраны общественного порядка», — рассказали в главке.

Козлов сменил на этом посту Сергея Солопова, который руководил ГУВД меньше двух месяцев, с октября 2016 года. Он был временно исполняющим обязанности начальника, официально его в должности так и не утвердили.