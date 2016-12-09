На странице петербургского управления Федеральной антимонопольной службы опубликовали фотографию замглавы ведомства Петра Яковлева в образе криминального авторитета 90-х годов.

УФАС по Санкт-Петербургу

В ведомстве объяснили, что при создании этого фото использовались перстни-печатки, купленные «на Апрашке у цыган», золотой браслет, зеленый двубортный пиджак и «рубашка самого Никиты Михалкова, снятая с барского плеча во время съемок фильма „Жмурки“».

Эту публикацию приурочили ко Дню борьбы с коррупцией. «Ассоциативный ряд такой: лихие 90-е — бандитские разборки — жизнь по понятиям — черный нал — махровая коррупция... Мы — против! Мы за жизнь по законам и без коррупции», — отмечается в публикации УФАС.