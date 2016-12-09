Москва заняла первое место в рейтинге туристической привлекательности российских регионов за 2016 год. Об этом сообщил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

По мнению составителей рейтинга, туристическая привлекательность Москвы выросла благодаря благоустройству городской среды, увеличению разнообразия предлагаемых туристических услуг и притока иностранных туристов.

Города оценивали по десяти различным параметрам, среди которых — уровень развития инфраструктуры, культурно-историческая уникальность, экология. «Ранее, в 2015 году Москва в указанном рейтинге заняла 3-е место — после Краснодарского края и Санкт-Петербурга», — сказал Гуляев. При этом он напомнил, что столица России улучшает свои позиции и в международных туристических рейтингах. В частности, Москва вошла в топ-10 лучших городов для путешествий по версии издателя путеводителей Lonely Planet, а также в топ-7 городов мира, наиболее привлекательных для путешествий, по версии журнала National Geographic.