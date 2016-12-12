В Москве к 2018 году появится международный волейбольный центр Match Point. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Это мегапроект. По предложению Всероссийской федерации волейбола мы поддержали этот проект, оказали определённую помощь. Мы будем расширять улицу Василисы Кожиной. У нас в Адресно-инвестиционной программе есть деньги на это. Мы в 2017 году приступим к расширению и уже в следующем году закончим. Но самое главное, я хочу отметить, что у нас появится мирового уровня волейбольный центр», — объяснил заммэра.

По его словам, после реконструкции улицы Василисы Кожиной до волейбольного центра будет удобно добираться. Улицу расширят на одну полосу, на ней также появятся боковые проезды и парковочные карманы. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями появятся тактильные указатели, широкие тротуары и сниженные бордюры.