«Почта России» запустила интернет-магазин «Открытки почтой» по оформлению открыток с доставкой по всей стране. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

С помощью сервиса можно оформить в режиме онлайн почтовую открытку, написать поздравление и отправить ее в любую точку России. Дизайн открыток разработали российские иллюстраторы.

Оформить открытку можно любым текстом, а потом в режиме предпросмотра посмотреть и отредактировать то, что получилось. Затем необходимо провести оплату и отправить открытку адресату.

Стоимость одной открытки, включая доставку в любую точку России, составляет 149 рублей. Доставку открытки можно отследить в круглосуточном режиме на сайте или в мобильном приложении.