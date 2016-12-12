За несколько месяцев в Москве закрылись более 30 хостелов, которые не прошли провеку властей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По словам главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, хостелы закрывают из-за нарушений перепланировки, санитарных норм и правил безопасности. Он отметил, что иногда за хостелы выдавали нелегальные ночлежки для приезжих. Всего проверку прошли около 280 московских хостелов.

По закону, если хостел расположен в многоквартирном доме, его вход должен быть изолирован от жилой части здания. Также комнатах не должно быть промышленного производства, а парковать машины постояльцы и персонал гостиницы могут только за пределами двора.

Формально деятельность мини-гостиниц и хостелов сейчас не регулируется отдельным законодательством. Единственный профильный регламент «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам» вступил в силу 1 января 2015 года и носит рекомендательный характер.

Госдума, однако, неоднократно выступала с инициативой запретить размещать хостелы в жилых домах.